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Aracında fenalaşan sürücünün yardımına sağlık ekipleri yetişti

AA, Uğur Çiçek - Güncel
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Aracında fenalaşan sürücünün yardımına sağlık ekipleri yetişti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobili ile seyir halindeyken rahatsızlanan sürücüye sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobili ile seyir halindeyken rahatsızlanan sürücüye sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Kemalpaşa Mahallesi Semih Bey Sokak'ta seyreden S.A. idaresindeki 16 CAS 08 plakalı otomobil, aniden fren yaptı.

Bir süre hareket etmeyen araç nedeniyle trafik durma noktasına gelince otomobilin yanına gelen bir sürücü, S.A'nın baygın olduğunu görerek 112 Acil Servis'e durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, S.A'yı otomobilden alıp ambulansta müdahale etti.

S.A'nın şeker hastası olduğu ve bu nedenle araç içinde fenalaştığı öğrenildi.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

Milli Coğrafi Analiz Sistemi, Otomobil, İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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