Aracında Fenalaşan Sürücü Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tırda gümrük sırası beklerken fenalaşan Romanya uyruklu sürücü, kaldırıldığı hastanede öldü.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tırda gümrük sırası beklerken fenalaşan Romanya uyruklu sürücü, kaldırıldığı hastanede öldü.
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü'nde gümrük sırası bekleyen Rumanya uyruklu Mihaita Lonescu (60) tırın içinde fenalaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Lonescu, olay yerine gelen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.