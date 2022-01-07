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Son dakika haberi... ARACINDA BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU; BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİ GÖZALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Çorum'da bir süre önce birlikte yaşadığı K.K. tarafından otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirilen Hatun Demir, yaşadıklarını anlattı.

ÇORUM (DHA) - Çorum'da bir süre önce birlikte yaşadığı K.K. tarafından otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirilen Hatun Demir, yaşadıklarını anlattı. K.K. hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu söyleyen Demir, 'Zaten uzaklaştırması vardı bana 'eve dön' dedi. Ben dönmeyeceğimi söyledim. O zaman 'sen bilirsin' dedi. 2 gündür evdeydim dün akşam arkadaşımın evine gittim arkadaşıma giderken araçta hiçbir şey yoktu, dönerken kasise girdim ve araçtan ses gelmeye başladı. Sonra araçtan inip aşağıya baktığımda bir şey gördüm şaşırdım, 'eyvah bu normal bir şey değil' dedim. Önce pet şişe sandım ama çok ağırdı. Baktım üzerinde pil ve kablolar var hemen polisi aradım? dedi.

'UCUZ ATLATTIK'

Demir'in yaşadığı apartman görevlisi Satılmış Karakuş ise, 'Gece yarısıydı polisler geldi, aracı incelediler ve sonra polis aracın altındakini patlattı şiddetli bir patlama oldu. 3 araç hasar gördü. Herkese geçmiş olsun, ucuz atlattık' dedi.

Aracın altına patlayıcı yerleştirdiği öne sürülen ve polis ekiplerince gözaltına K.K. ile ona yardım ettiği iddia edilen bir kişinin, emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Otomobilin altında ele geçirilen düzenek ise, incelenmek üzere kriminal laboratuara götürüldü.

Son dakika haberi... ARACINDA BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU; BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİ GÖZALTINDA

Son dakika haberi... ARACINDA BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU; BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİ GÖZALTINDA

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