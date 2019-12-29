Aracında 501 kaçak cep telefonu bulunan zanlı tutuklandı
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Aracında 501 kaçak cep telefonu bulunan zanlı tutuklandı

Adana'da aracında 501 kaçak cep telefonu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

29.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:46
Aracında 501 kaçak cep telefonu bulunan zanlı tutuklandı

'da aracında 501 kaçak cep telefonu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir ciple cep telefonu kaçakçılığı yapıldığı belirlendi.

Polis ekipleri, aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park alanındaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, arka koltuğun altında gizli bölmede gümrük kaçağı 501 cep telefonu buldu.

Bunun üzerine sürücü Ş.E. ve yolcu konumundaki A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Aracında 501 kaçak cep telefonu bulunan zanlı tutuklandı
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