Aracında 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Emniyet Müdürlüğü, Tokat, 3. Sayfa

Aracında 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şüpheli bir araçta yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

10.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:25
Aracında 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şüpheli bir araçta yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli B.Ş.'nin 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet gösterdiğini tespit etti. Şüpheliye ait araç üzerinde çalışma yapan ekipler, yapılan aramada 4 adet tabanca, 4 adet şarjör ve bir miktar mermi ele geçirdi. Şüpheli B.Ş.'ye ilgili kanuna muhalefet göstermekten adli işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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