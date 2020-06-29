Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz İstanbul'da yapılan denetimlerde koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak 14 yerine 37 yolcu taşıdığı tespit edilen minübüs şoförü, "Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz" diyerek polis ekiplerine zorluk çıkarttı.

Esenyurt'ta yapılan denetimlerde normalden çok fazla yolcu aldığı belirlenen iki minibüs ile iki midibüs şoförüne ceza kesildi. Aracında 14 yerine 37 yolcu bulunan minibüs şoförü polislere, "Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz" diye isyan etti.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ DENETLENDİ

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bu sabah erken saatlerde ilçe genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim başlattı. Sürücülerin birbirleri ile haberleşerek denetim noktasını arkadaşlarına bildirmelerinin önüne geçmek amacıyla mobil ekiplerle yapılan denetimler sırasında sürücülerin trafik kurallarının yanı sıra koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uymadığı görüldü. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde önü kesilerek durdurulan iki minibüs ve iki midibüsten fazla yolcu çıktı.

"SİZ SAYMAYI BİLMİYORSUNUZ"

Polis ekiplerinin durdurduğu bir minibüste 14 yerine 37 yolcu olduğu belirlendi. Polis memurunun, "Bu kadar kişiyi almaman gerekir" hatırlatması üzerine minibüs sürücüsü E.Ö, "Fazla yolcu almadım, zorla bindiler. Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz. Araçta 37 değil 24 kişi var" iddiasında bulundu.

22 YERİNE 46 YOLCU ÇIKTI

İETT'ye bağlı Halk Otobüsü olarak hizmet veren 2 midibüste ise 22 yerine 43 ve 46 kişi çıktı. Sürücüler, yolda başka bir midibüsün arıza yaptığını, yolcuların mağdur kalmaması için araçlarına aldıklarını savundu. Yapılan kontrollerde tüm yolcuların maske taktığı belirlendi. Cezai işlemlerin ardından araçlar normal sayıda yolcu ile devam etti.

"BİR DE SİZE PARA MI VERECEĞİM?"

Minibüs yolcuları sürücülerin kendilerine paralarını iade istememesine tepki gösterdi. Sürücüler, kendilerinden parasını iade etmesini isteyen yolculara, "Sizin yüzünüzden 3 bin TL ceza verdim size bir de para mı vereceğim" diye çıkıştı. Bir yolcu kendisinden fazla ücret alındığını ancak sürücünün bunu iade etmediğini söyledi.