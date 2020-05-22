Aracına verilen raporu beğenmeyince ekspertiz sorumlusunu öldürdü
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Aracına verilen raporu beğenmeyince ekspertiz sorumlusunu öldürdü

Gaziantep'te bir şahıs, oto ekspertiz sorumlusunun aracına verdiği raporu beğenmeyince sorumluyu tabanca ile öldürdü.

Aracına verilen raporu beğenmeyince ekspertiz sorumlusunu öldürdü
22.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:30

Gaziantep'te bir şahıs, oto ekspertiz sorumlusunun aracına verdiği raporu beğenmeyince sorumluyu tabanca ile öldürdü. Ekspertiz çalışanının öldürülme anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi Mavikent Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, satmak üzere olduğu aracının muayenesi için oto Mehmet Kavgacı'ya getirdi. Kavgacı'nın aracına verdiği raporu beğenmeyen şahıs tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma çevredekilerin müdahalesiyle kısa sürede yatıştırıldı. Öfkesini alamayan şahıs, bir süre sonra 4 arkadaşıyla beraber Mehmet Kavgacı'nın iş yerine tekrar gelerek saldırmaya başladı. Şahıs, oto ekspertiz sorumlusu Mehmet Kavgacı'yı tabanca ile çeşitli yerlerinden vurdu.

Olay sonrası çevredeki esnaflar tarafından sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kavgacı'yı hastaneye kaldırdı. Kavgacı, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Taraflar hastane bahçesinde kavga etti

Olaydan sonra iki tarafın yakınları hastane önünde kavga etti. Onlarca kişinin karıştığı kavga jandarma ekiplerinin havaya ateş etmesiyle son buldu. Katil zanlısı ile arkadaşları ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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