Aracına 'Kurban etleri' için borularla soğutma sistemi kurdu
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Aracına 'Kurban etleri' için borularla soğutma sistemi kurdu

Aracına 'Kurban etleri' için borularla soğutma sistemi kurdu Kurban etinin bozulmaması için aracına borularla soğutma sistemi kurarak 400 kilometre yol geldi.

01.08.2020 16:44 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:50

Aracına 'Kurban etleri' için borularla soğutma sistemi kurdu

BURSA - Kurban etinin bozulmaması için aracına borularla soğutma sistemi kurarak 400 kilometre yol geldi. Kurbanlık etleri bozulmadan eve ulaştırdı.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde ikamet eden Osman Barış, Denizli ilinde kurbanlığını kestikten sonra hissesine düşen etleri arabasına yükledi. Havaların sıcak olmasından dolayı etlerin bozulacağını düşünen Barış, nalburda aldığı iki adet plastik boruyu arabanın klima ızgarasını bantla monte etti. Boruların diğer ucunu ise etlerin olduğu bagaj kısmına kadar getirdi. Yaptığı denemede işe yaradığını gören Osman Barış 400 kilometrelik yolu bu şekilde geldi.

Kurbanlık etlerine zarar gelmeden İnegöl'e kadar getirmeyi başaran Barış, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Barış, "Allah kabul etsin kurbanlığımızı kestik. Etlerimiz bozulmasın diye bir çare ararken aklımıza böyle birey geldi. Çokta güzel oldu yaptığımız sistemle. Klimadan çıkan soğuk hava borulardan geçip direk etlerin olduğu alana geliyor. Adeta bir buzdolabı görevi görüyor. Hiç bir sıkıntı çekmeden evimize geldik" dedi.

Aracına 'Kurban etleri' için borularla soğutma sistemi kurdu

Kaynak: İHA

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