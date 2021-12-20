Aracına çarptıkları savcıyı darp eden şüphelilere 25 yıl hapis talebi

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de aracına arkadan çarptıkları savcıyı darp ettiği, 'kim olursan ol, öldürürüz seni' diyerek tehditler savurduğu gerekçesiyle tutuklanan şüpheliler hakkında 5 ayrı suçtan 25 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Maltepe'de 12 Aralık 2021 tarihinde savcı M.G.'nin aracına arkadan çarparak savcıyı darp eden ve "Kim olursan ol, öldürürüz seni" diyerek tehditte bulunan 2 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, savcı M.G.'nin 12 Aralık 2021 tarihinde hakkında koruma kararı da bulunan aracı ile Zümrütevler Mahallesi Pir Sultan Abdal caddesi üzerinde seyir halinde bulunduğu anlatıldı. Bu sırada şüphelilerin içinde oldukları ve Suat A.'nın kullandığı aracın hızlı bir şekilde gelip müştekinin aracının aynasına çarptığı, bunun üzerine müştekinin ileride sağda aracı ile durması üzerine şüphelilerin araç içinde bekleyen müştekinin yanına geldikleri belirtildi. Savcı M.G.'nin aracın şoför camını açınca şüpheli Suat A.'nın "Bana yol verecektin." demesi üzerine müştekinin "Hızlı gelen sensin, aracıma çarpan sensin" dediği kaydedildi. Bunun üzerine şüphelilerin müştekiye saldırıp birlikte darp etmeye ve aracı tekmeleyip zarar vermeye başladıkları aktarıldı.

"Kim olursan ol, öldürürüz seni"

İddianamede, Cumhuriyet Savcısı olan müştekinin "Vurmayın ben Cumhuriyet Savcısıyım sakin olun." demesine rağmen şüphelilerin "Kim olursan ol öldürürüz seni." diyerek tehdit edip müştekiye sinkaflı şekilde küfürler ederek saldırıya devam ettikleri anlatıldı. Aracından çıkmak isteyen müştekinin aracından çıkmasına izin vermeyip alıkoyarak müştekiyi darp etmeye devam ettikleri belirtildi.

Müşteki savcının silahı olduğunu söylemesi üzerine şüphelilerden birinin elini beline doğru götürüp aracın başından uzaklaştıkları, şüpheliler uzaklaşınca müştekinin aracından inebildiği anlatıldığı iddianamede, şüpheli Çetin A.'nın bu sırada müştekiye çevredeki vatandaşlardan birisiymiş gibi yaklaştığı ve aracına bindiği, müştekiyi ısrarları neticesinde emniyete götürdüğü vurgulandı.

Müştekinin yaralanması ile ilgili olarak Adli Tip Kurumunca hazırlanan rapora göre, yaralamanın basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, savcının vücudunda kemik kırığının meydana geldiği ve saptanan kırığın müştekinin hayat fonksiyonlarını hafif derecede etkileyecek nitelikte olduğunun bildirildiği kaydedildi.

5 ayrı suçtan 25 yıl hapis talebi

Şüphelilerin çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiğinin belirtildiği iddianamede, tutuklu şüpheliler Suat A. ve Çetin A.'nın "tehdit", "mala zarar verme", "alenen hakaret", "vücutta kemik kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplamda 6 yıl 7 ay 15 günden 25 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gönderildiği Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL

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