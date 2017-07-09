Aracına Çarptıkları Polisi Darbedip Silahını Aldıkları İddiası

Adana'da trafik ışıklarında beklerken otomobiline çarptıkları polisi darbedip beylik tabancasını aldıkları öne sürülen midibüs şoförü ile 4 yakını gözaltına alındı.



İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda sivil kıyafetli polis memuru Bekir K'nin kullandığı otomobile trafik ışıklarında beklediği sırada arkasından gelen Soner T. yönetimindeki midibüs çarptı.



Kazanın ardından polis memuru ile midibüs şoförü tartışmaya başladı.



Midibüs şoförünün çağırması üzerine olay yerine gelen yakınlarının da tartışmaya müdahil olması sonucu çıkan arbedede polis memuru darbedilerek silahı alındı.



Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.



Darbedilen Bekir K'nin şikayeti üzerine midibüs şoförü ile 4 yakını gözaltına alındı.



Yapılan aramada polis memurunun kayıp silahı bulundu, midibüs şoförünün yakınlarının aracında sopa ele geçirildi.