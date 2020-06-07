Aracına binerken sürücünün elinden düşen cep telefonu çalındı
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Aracına binerken sürücünün elinden düşen cep telefonu çalındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aracına binerken elinden düştüğünü fark etmeyip yoluna devam eden sürücünün cep telefonu çalındı.

Aracına binerken sürücünün elinden düşen cep telefonu çalındı
07.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:13

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aracına binerken elinden düştüğünü fark etmeyip yoluna devam eden sürücünün cep telefonu çalındı.

Ertuğrulgazi Mahallesi 1. Köprülü Sokağı'na aracını park eden Semih Sevil, alışveriş yapmak için bir büfeye girdi.

Daha sonra geri gelen sürücü, aracına binerken elindeki telefonu yere düşürdüğünü fark etmeden uzaklaştı.

Bir süre sonra cihazın yanında olmadığını gören Sevil, arkadaşlarının telefonundan kendi numarasını aradı. Aramayı meşgule alan şüpheli, telefonu tamamen kapattı.

Alışveriş yaptığı büfenin bulunduğu güvenlik kameralarını izleyen Sevil, telefonu çalan kişiyi tespit ederek polise ihbarda bulundu.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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