Aracına binerken kamyonet çarptı; kaza kamerada - Haberler
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Aracına binerken kamyonet çarptı; kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı, Yavuz Yılmaz - Güncel
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Aracına binerken kamyonet çarptı; kaza kamerada

BURSA'da, yol üzerine park ettiği aracına binerken kamyonetin çarptığı Erim Sözer (42) yaralandı.

BURSA'da, yol üzerine park ettiği aracına binerken kamyonetin çarptığı Erim Sözer (42) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde yol kenarına park ettiği kamyonetine binmek isteyen Erim Sözer'e başka bir kamyonet çarptı. Kazaya neden olan sürücü kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sözer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.


Aracına binerken kamyonet çarptı; kaza kamerada

Aracına binerken kamyonet çarptı; kaza kamerada

Aracına binerken kamyonet çarptı; kaza kamerada

Aracına binerken kamyonet çarptı; kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Kamyonet, İnegöl, Kaza, Güncel, Haber

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