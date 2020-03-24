Aracına bağladığı tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye ceza
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Polis, Bolu

Aracına bağladığı tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye ceza

Aracına bağladığı tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye ceza Bolu'da, korona virüs salgınına karşı vatandaşların evde kalması uyarısında bulunmak için aracına tabut bağlayan Murat Çalık'a para cezası verildi.

24.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:24
Aracına bağladığı tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye ceza

Aracına bağladığı tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye ceza

BOLU - Bolu'da, korona virüs salgınına karşı vatandaşların evde kalması uyarısında bulunmak için aracına tabut bağlayan Murat Çalık'a para cezası verildi. Otomobilden sökülen tabut ise, halk otobüsüyle emniyete götürüldü.

Bolu'da, korona virüs salgınına karşı 65 yaş ve üstü kişilerin evlerinden çıkmalarının yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşların yasağa uymaması üzerine, Murat Çalık isimli vatandaş farkındalık oluşturmak istedi. Evinde hazırladığı bir tabutun üzerine 'Eğer bu okunan sala senin yada bir sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal" yazarak otomobilinin üzerine bağlayan Çalık, aracından sala sesini de açarak tabutla birlikte Bolu sokaklarında yaşlı vatandaşları uyardı.

Murat Çalık'ın aracının üzerinde tabutla sokaklarda gezdiğini öğrenen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çalık'ın yaşadığı eve gitti. Evin önünde park halinde bulunan tabut bağlı otomobili gören ekipler, yapılanın suç olduğunu belirterek Çalık'tan tabutu sökmesini istedi.

Halk otobüsüyle emniyete taşındı

Otomobilin üzerinden sökülen tabutu emniyet müdürlüğüne götürmek isteyen polis ekipleri, tabutun otomobile sığmaması üzerine seyir halinde olan bir halk otobüsünü durdurdu. Otobüsün emniyet müdürlüğü güzergahından geçeceğinin öğrenilmesi üzerine tabut polis ekipleri tarafından halk otobüsüne koyularak emniyet müdürlüğüne gönderildi.

Polis ekipleri, Murat Çalık isimli vatandaşa ise otomobilde yüksek sesle müzik yayını yaptığı ve mevzuata aykırı şekilde yüklendiği gerekçesiyle toplam 407 lira para cezası kesildi. Çalık, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine emniyet müdürlüğüne götürüldü.

"Sorumsuzluğun telafisi yok"

Aracı trafikten men edilen Çalık, devletin kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, "Topluma bir mesaj verebilmek ve evden çıkanlar için bir proje yapmak istedim. Farkındalık oluşturmak istedim. Çünkü dün sokaklarda 7'den 70'e herkes dışarıdaydı. Kimse kimse sağlığını düşünmüyor. Milletimizde bir sorumsuzluk var. Bu sorumsuzluğa dikkat çekmek için yaptım. Bunun için izin gerekiyormuş. Benim haberim yoktu. İzni öğrenince dün söktüm tabutu. Bugün emniyete çağırdılar. Varsa bir suçumuz çekeceğiz. Olumlu cevaplar da aldım. Olumsuz cevaplar da aldım. Devletimizin kurallarına uyacağız. Bu da bir misal.

Uymazsak sonuçlarına katlanıyoruz. Benim arabam trafikten men edilecek. 1 ay sonra geri alınacak belki ama sağlık, can geri alınmayacak. Sorumsuzluğun, can kaybının telafisi yok" dedi.

Aracına bağladığı tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye ceza

Kaynak: İHA

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Aracına bağladığı tabutla 'evde kal' çağrısı yapan sürücüye ceza

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