Aracına bağladığı köpeği sürükleyen şüpheli adliyede (2)

Aracına bağladığı köpeği sürükleyen şüpheli adliyede (2)

SERBEST KALDI Samsun'da seyir halindeki hafif ticari aracının arkasına iple bağladığı köpeği yolda sürüklediği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan sürücü A.D. (63), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5.08.2019 13:10
Aracına bağladığı köpeği sürükleyen şüpheli adliyede (2)

SERBEST KALDI 
Samsun'da seyir halindeki hafif ticari aracının arkasına iple bağladığı köpeği yolda sürüklediği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan sürücü A.D. (63), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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