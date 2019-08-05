Aracına bağladığı köpeği sürükleyen şüpheli adliyede (2)
SERBEST KALDI Samsun'da seyir halindeki hafif ticari aracının arkasına iple bağladığı köpeği yolda sürüklediği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan sürücü A.D. (63), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SERBEST KALDI
Samsun'da seyir halindeki hafif ticari aracının arkasına iple bağladığı köpeği yolda sürüklediği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan sürücü A.D. (63), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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