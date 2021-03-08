Aracına at bağlayıp caddelerde koşturdu
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Aracına at bağlayıp caddelerde koşturdu

08.03.2021 12:22 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:26
Aracına at bağlayıp caddelerde koşturdu

Bursa'da aracına at bağlayıp caddelerde koşturdu.

Bursa'da aracına at bağlayıp caddelerde koşturdu.

Osmangazi ilçesinde yol alan sürücüler karşılaştıkları manzarayla büyük şaşkınlık yaşadı. Yunuseli Mahallesinde 16 FT 790 plakalı aracıyla ilerleyen sürücü, aracına bağladığı atı caddelerde koşturdu. Atı araca bağlayıp koşturan sürücüyü gören vatandaşlar bu duruma büyük tepki gösterdi. - BURSA

Aracına at bağlayıp caddelerde koşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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