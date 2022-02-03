Aracın zulasındaki 31 kilogram eroini 'Su' buldu - Haberler
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Aracın zulasındaki 31 kilogram eroini 'Su' buldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aracın zulasındaki 31 kilogram eroini 'Su' buldu

Şırnak'ta 31 kilo 14 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Şırnak'ta 31 kilo 14 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şırnak ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla 31 kilo 14 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Durdurulan otomobilin gizli bölmesinde narkotik detektör köpeği 'Su', 31 kilo 14 gram eroin maddesi buldu. Polis ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Şırnak ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmada durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada hassas burunlu narkotik detektör köpeği 'Su' devreye girdi. 'Su' otomobilin orta tarafına tepki verdi. Köpeğin tepki verdiği yer açıldığında 31 kilo 14 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Eroine el konulurken 2 kişi gözaltına alındı. - ŞIRNAK

Aracın zulasındaki 31 kilogram eroini 'Su' buldu

Aracın zulasındaki 31 kilogram eroini 'Su' buldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Narkotik, Şırnak, Eroin, su, 3. Sayfa, Haber

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