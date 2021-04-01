Aracın zulasında 134 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ'de polisin arama yaptığı araçta 134 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

HAKKARİ'de polisin arama yaptığı araçta 134 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Hakkari- Van kara yolunda bir aracı durdurularak arama yaptı. Aramada aracın yan panel kısımlarına gizlenmiş 134 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan