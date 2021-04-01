Aracın zulasında 134 kilo eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aracın zulasında 134 kilo eroin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan - Haberler | Güncel
Aracın zulasında 134 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ'de polisin arama yaptığı araçta 134 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

HAKKARİ'de polisin arama yaptığı araçta 134 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. 

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Hakkari- Van kara yolunda bir aracı durdurularak arama yaptı. Aramada aracın yan panel kısımlarına gizlenmiş 134 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal İhsan Yavuz Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Adrian Sezen Aksu Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aracın zulasında 134 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 13:09:04. #1.16#
title