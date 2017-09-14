Aracın yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolda hızla seyreden otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa vurdu. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Adnan Menderes Bulvarında seyir halinde bulunan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yol ortasında yürüyen Suriyeli uyruklu bir şahsa çarptı. Görüntüler bir benzinliğin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazanın görgü tanıkları Suriyeli şahsın sarhoş olduğunu iddia etti. Hafif yaralanan şahıs, çarpan otomobil sürücüsü tarafından Siverek Devlet Hastanesine götürmek için otomobile aldı. İddiaya göre, Suriyeli şahsın yolda sarhoş olduğunu söyleyerek, kendisini eve bırakmasını istediği öğrenildi.