Aracın yakıt deposundan şarj cihazları çıktı
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Aracın yakıt deposundan şarj cihazları çıktı

Aracın yakıt deposundan şarj cihazları çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan araçta yapılan aramada yakıt deposunda bin adet cep telefonu şarj cihazı ile 900 adet kablo ele geçirildi.

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan araçta yapılan aramada yakıt deposunda bin adet cep telefonu şarj cihazı ile 900 adet kablo ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmaya çalışan bir araç, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yer alan Gümrük Müdürlüğünde durduruldu. KİBA Adli kolluk Gümrük Muhafaza ekipleri araçta risk kriterlerinin yüksek olduğunu fark etti. Genel kontrolleri yapılan araçta ZBV aracıyla genel tarama yapıldı. Tarama sonrası yoğunluk tespit edilen aracın yakıt deposu açıldı. Depoda yapılan kontrolde bin adet cep telefonu şarj cihazı ile bu cihazlara ait 900 adet kablo ele geçirildi.

Araç sürücüsü hakkında işlem yapılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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