Aracın yakıt deposundan 5 kilo metamfetamin çıktı
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Aracın yakıt deposundan 5 kilo metamfetamin çıktı

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

Aracın yakıt deposundan 5 kilo metamfetamin çıktı Adana polisinin şüphelenip durduğu hafif ticari aracın yakıt deposunda 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Aracın yakıt deposundan 5 kilo metamfetamin çıktı

ADANA - Adana polisinin şüphelenip durduğu hafif ticari aracın yakıt deposunda 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla otoyolda uygulama başlattı. Polis uygulama sırasında bir hafif ticari aratan şüphelenip durdurdu. Araçta hassas burunlu narkotik köpeği arama yapıldı. Köpek aracın yakıt deposuna tepki verince depo çıkartılıp kontrol edildiğinde içinde 5 pet şişe içinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili N.A.isimli zanlı gözaltına alındı.

Aracın yakıt deposundan 5 kilo metamfetamin çıktı
Aracın yakıt deposundan 5 kilo metamfetamin çıktı
Aracın yakıt deposundan 5 kilo metamfetamin çıktı
Aracın yakıt deposundan 5 kilo metamfetamin çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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