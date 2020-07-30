Aracın yakıt deposuna gizlenmiş 221 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Aracın yakıt deposuna gizlenmiş 221 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana'da polis ekipleri, bir aracın yakıt deposuna gizlenmiş 221 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

30.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:19

Adana'da polis ekipleri, bir aracın yakıt deposuna gizlenmiş 221 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı'nda oluşturulan kontrol noktasında şüphelendiği bir hafif ticari aracı durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptıkları aramada, yakıt deposuna gizlenmiş gümrük kaçağı 221 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili araçtaki şüpheliler N.Y. ve V.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aracın yakıt deposuna gizlenmiş 221 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kaynak: AA

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