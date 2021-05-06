Aracın tabanından 139 kilo uyuşturucu çıkmıştı, şüpheliler adliyeye sevk edildi
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Aracın tabanından 139 kilo uyuşturucu çıkmıştı, şüpheliler adliyeye sevk edildi

Aracın tabanından 139 kilo uyuşturucu çıkmıştı, şüpheliler adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan bir aracın zeminine zulalanmış halde 139 kilo 350 gram eroin ele geçirilmesi olayı ile ilgili yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan bir aracın zeminine zulalanmış halde 139 kilo 350 gram eroin ele geçirilmesi olayı ile ilgili yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan narkotik polisleri, bir aracı takibe aldı. TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde durdurulan araçta narkotik köpeği Alfa ile yapılan aramalarda, aracın tabanına zula edilmiş halde 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. Yapılan operasyon ise Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

Aracın tabanından 139 kilo uyuşturucu çıkmıştı, şüpheliler adliyeye sevk edildi
Aracın tabanından 139 kilo uyuşturucu çıkmıştı, şüpheliler adliyeye sevk edildi
Aracın tabanından 139 kilo uyuşturucu çıkmıştı, şüpheliler adliyeye sevk edildi
Aracın tabanından 139 kilo uyuşturucu çıkmıştı, şüpheliler adliyeye sevk edildi
Aracın tabanından 139 kilo uyuşturucu çıkmıştı, şüpheliler adliyeye sevk edildi
Aracın tabanından 139 kilo uyuşturucu çıkmıştı, şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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