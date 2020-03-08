- Aracın tabanındaki sigara zulasını 'Ultra' patlattı
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Polis, Uşak, Yerel

- Aracın tabanındaki sigara zulasını 'Ultra' patlattı

- Aracın tabanındaki sigara zulasını 'Ultra' patlattı aracın tabanından 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara çıktı Uşak'ta polis ekipleri durdurdukları bir aracın tabanına zulalanmış şekilde 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

08.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:35
- Aracın tabanındaki sigara zulasını 'Ultra' patlattı

- Aracın tabanındaki sigara zulasını 'Ultra' patlattı

aracın tabanından 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara çıktı

UŞAK - Uşak'ta polis ekipleri durdurdukları bir aracın tabanına zulalanmış şekilde 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçakçıların zulasını 'Ultra' isimli köpek patlattı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan bir araçta 3 bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi. 'Ultra' adlı tütün köpeği ile yapılan aramada araç tabanına sıkıştırılmış halde bulunan gümrük kaçağı sigaralara el konuldu. Araçta bulunan S.D., ile M.Ç., adlı şüpheliler emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Polis tarafından ele geçirilen kaçak sigaralar muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

- Aracın tabanındaki sigara zulasını 'Ultra' patlattı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Aracın tabanındaki sigara zulasını 'Ultra' patlattı

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