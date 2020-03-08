Aracın tabanındaki sigara zulasını 'Ultra' patlattı Uşak'ta polis ekipleri durdurdukları bir aracın tabanına zulalanmış şekilde 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Uşak'ta polis ekipleri durdurdukları bir aracın tabanına zulalanmış şekilde 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçakçıların zulasını 'Ultra' isimli köpek patlattı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan bir araçta 3 bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi. 'Ultra' adlı tütün köpeği ile yapılan aramada araç tabanına sıkıştırılmış halde bulunan gümrük kaçağı sigaralara el konuldu. Araçta bulunan S.D. ile M.Ç. adlı şüpheliler emniyet ekiplerince gözaltına alındı.



Polis tarafından ele geçirilen kaçak sigaralar muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA