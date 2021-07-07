Aracın stepnesinde 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aracın stepnesinde 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Aracın stepnesinde 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir aracın stepnesinde 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir aracın stepnesinde 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "7 Temmuz 2021 günü Yüksekova ilçesindeki Numune Polis Kontrol Noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, aracın stepnesinin içerisinde 5 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Aracın stepnesinde 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da bulunan parçalanmış cesetlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi
Sakarya'da bulunan parçalanmış cesetlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi
Küçükçekmece'de beton mikseri altında kalan kadının bacağı koptu
Küçükçekmece'de beton mikseri altında kalan kadının bacağı koptu
Hemşire, yürekleri ağza getirdi! Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı
Hemşire, yürekleri ağza getirdi! Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kaya Zeki Müren Ebru Gündeş Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Salih Uçan Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aracın stepnesinde 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 19:02:36. #1.15#

title