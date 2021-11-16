Aracın stepne ve motoruna gizlenmiş 10 kilo esrar ele geçirildi - Haberler
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Aracın stepne ve motoruna gizlenmiş 10 kilo esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aracın stepne ve motoruna gizlenmiş 10 kilo esrar ele geçirildi Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir aracın stepne ve motoruna gizlenmiş 10 kilo esrar ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Aracın stepne ve motoruna gizlenmiş 10 kilo esrar ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir aracın stepne ve motoruna gizlenmiş 10 kilo esrar ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak analiz çalışmasında M.Ç.'nin Doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. M.Ç.'nin aracını tespit eden ekipler; yaptıkları aramalarda stepne ve motor kısmına zulalanmış 10 kilo esrar maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen maddelere el konulurken M.Ç. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Aracın stepne ve motoruna gizlenmiş 10 kilo esrar ele geçirildi

Aracın stepne ve motoruna gizlenmiş 10 kilo esrar ele geçirildi

Aracın stepne ve motoruna gizlenmiş 10 kilo esrar ele geçirildi

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İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri

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