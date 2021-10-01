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Aracın motorunda uyuşturucu ticareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aracın motorunda uyuşturucu ticareti Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir otomobilin motoruna zulalanan uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Aracın motorunda uyuşturucu ticareti

KAYSERİ - Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir otomobilin motoruna zulalanan uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K.'nın araç ile gezerek uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın aracını tespit eden ekipler, takibe aldı. Durdurulan araçta narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, aracın motor kısmına zulalanmış 4 parça halinde 325 gram metamfetamin ele geçirdi. Yakalanan şahıslardan F.D.'ye 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, M.K. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeye de el konuldu.

Aracın motorunda uyuşturucu ticareti

Aracın motorunda uyuşturucu ticareti

Aracın motorunda uyuşturucu ticareti

Aracın motorunda uyuşturucu ticareti
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