Aracın motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

20.10.2019 13:57

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde park halindeki aracın motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.



Viranşehir ilçesinde bir otomobilin motor kısmından gelen sesler üzerine vatandaşlar kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Araç sahibine de haber veren vatandaşlar, kediyi çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Vatandaşlar korkan kediyi sakinleştirmeye çalışırken, itfaiye erlerinin uzun uğraşları ile kedi otomobilden çıkarıldı. Ekipler, sıkıştığı yerden kurtardığı kediyi severek sakinleştirdi.



Araç sahibi Hakan Sancak, hem hayvanın hem de otomobilin zarar görmeden kedinin kurtarılması nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA