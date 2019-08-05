Aracın motorunda mahsur kalan kedi, 2 saatte kurtarıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde girdiği hafif ticari aracın motor kısmında mahsur kalan bir kedi AKUT ve itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Çorlu'da yaşayan Nizam Sürgüt, hafif ticari aracını Esentepe Mahallesi Adnan Doğu Caddesi üzerinde park ettikten sonra kafe içmeye gitti. Bir süre sonra başına geldiği aracından kedi sesleri duyan Sürgüt, motor kaputunu açtığında bir kedinin sıkıştığını gördü. Kendi imkanları ile kediyi çıkaramayan Sürgüt, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden çıkarmakta güçlük çekince bu kez AKUT ekibinden yardım istendi. AKUT ekibinin de gelmesiyle sıkışan kedi yaklaşık iki saat süren çalışmayla kurtarılarak sabine teslim edildi.

Araç sürücü Nizam Sürgüt, Arkadaşımla birlikte kahve içmeye gittim. Bir süre sonra aracın başına geldiğim de kedi sesi duydum ve motorun bulunduğu kaputu açtığımda kedinin sıkıştığını görüp hemen itfaiyeye haber verdim. İtfaiye ekibi kısa sürede geldi. Ancak itfaiye ekibi zorlanınca AKUT ekibine haber verdik. Onlarda kısa sürede gelerek sıkışan kediyi iki saat süren çalışmanın ardından kurtardılar. Ekiplere teşekkür ediyorum, çok büyük emek harcadılar dedi.

Kaynak: DHA