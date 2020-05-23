Aracın motoruna uyuşturucu saklayan şahıslar adliyede
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Aracın motoruna uyuşturucu saklayan şahıslar adliyede

Aracın motoruna uyuşturucu saklayan şahıslar adliyede -Uyuşturucuyu aracın motoruna saklamışlar Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma neticesinde bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

23.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:03

Aracın motoruna uyuşturucu saklayan şahıslar adliyede

-Uyuşturucuyu aracın motoruna saklamışlar

ESKİŞEHİR - Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma neticesinde bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. Narkotik maddi arama köpeği Lady ile icra edilen aramalarda, otomobilin motor kısmına gizlenmiş şekilde 240,47 gram bonzai maddesi, 61,62 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs ise yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapıldı. Şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Aracın motoruna uyuşturucu saklayan şahıslar adliyede

Kaynak: İHA

Manşet

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