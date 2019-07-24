Aracın motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

Aracın motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

Malatya'nın Darende ilçesinde bir aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Aracın motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

Malatya'nın Darende ilçesinde bir aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Heyiketeği Mahallesi'nde yaşayan Tayfur Tunç, park halindeki otomobilinin motor kısmına yılanın girdiğini görünce durumu itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine aracın bulunduğu yere gelen ekipler, aracın motor kısmındaki yılanı 1 saatlik çalışma sonucu çıkararak doğaya bıraktı.
Araç sahibi Tunç, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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