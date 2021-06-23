Aracın motoruna giren yılan korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aracın motoruna giren yılan korkuttu

Aracın motoruna giren yılan korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da bir kamyonetin motor kısmına giren yaklaşık 2 metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.

Bursa'da bir kamyonetin motor kısmına giren yaklaşık 2 metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde bir tüp taşıyan kamyonettin motor bölümüne giren yılan korkulu anlar yaşattı. Tüp bırakmak için park ettiği aracının başına döndüğünde yaklaşık 2 metreye yakın yılanın motor bölümüne girdiğini gören servis şoförü durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik tedbiri aldıktan sonra motor kısmına gizlenen yılanı çıkarmaya çalıştı.

Görevliler, motor kısmına giren yılanın 2 metreye yakın uzunluğundaki yılanın, sarı yılan cinsi ve zehirsiz olduğunu belirledi. Vatandaşların korkulu gözlerle izlediği çalışmada itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden çıkararak bir torbaya koydu. Yılanı bir müddet itfaiye merkezinde tutan itfaiyeciler, daha sonrasında yılanı doğaya saldı. - BURSA

Aracın motoruna giren yılan korkuttu
Aracın motoruna giren yılan korkuttu
Aracın motoruna giren yılan korkuttu
Aracın motoruna giren yılan korkuttu
Aracın motoruna giren yılan korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aracın motoruna giren yılan korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 10:07:48. #1.16#

title