Aracın motor ve tekerlek kısmına giren yavru kediler itfaiye ekiplerince çıkarıldı
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Aracın motor ve tekerlek kısmına giren yavru kediler itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Aracın motor ve tekerlek kısmına giren yavru kediler itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otomobilin motor ve tekerlek kısmına giren yavru kediler, itfaiye ve servis çalışanlarınca çıkarıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otomobilin motor ve tekerlek kısmına giren yavru kediler, itfaiye ve servis çalışanlarınca çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Arabacıalanı Mahallesi'nde bir sitede duran otomobilin motor kısmına 3 yavru kedi girdi.

Site sakinlerince iki kedi motordan çıkarılırken, üçüncü kedi far bölümünde sıkıştı.

Kedi, Sakarya itfaiyesi ekiplerince de çıkarılamayınca otomobil servise götürüldü.

Çalışma sırasında sıkıştığı yerden çıkan yavru kedi, bu kez de serviste park halindeki başka bir otomobilin tekerlek kısmına girdi.

Servis çalışanları ve itfaiye tarafından çıkarılan kedi, anne ve diğer yavruların yanına götürüldü.

Aracın motor ve tekerlek kısmına giren yavru kediler itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Aracın motor ve tekerlek kısmına giren yavru kediler itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Aracın motor ve tekerlek kısmına giren yavru kediler itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Aracın motor ve tekerlek kısmına giren yavru kediler itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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Aracın motor ve tekerlek kısmına giren yavru kediler itfaiye ekiplerince çıkarıldı - Haberler
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