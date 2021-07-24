Aracın motor kısmına giren kedi çıkartılamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aracın motor kısmına giren kedi çıkartılamadı

Aracın motor kısmına giren kedi çıkartılamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bir aracın motor bölümüne giren kedi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasına rağmen bulunduğu yerden çıkmadı.

Eskişehir'de bir aracın motor bölümüne giren kedi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasına rağmen bulunduğu yerden çıkmadı.

Eskibağlar mahallesinde bir otomobilin motor bölümünde miyavlama sesi duyan vatandaşlar, kendi çabaları ile kediyi çıkartmayı denedi. Denemelerin başarısız sonuç vermesiyle durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar kediyi araçta sıkıştığı bölümden çıkarmak için büyük çaba gösterdi. Tüm çabalara rağmen girdiği yerden çıkmayan kedinin zarar görmemesi için araç sahibi aracını bırakarak gideceği yere farklı şekillerde gitti. Kedinin kendi kendine çıkması için aracın yanına kedi maması ve su bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Aracın motor kısmına giren kedi çıkartılamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Derya Yanık Mustafa Şentop Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Derya Uluğ Buse Varol Ahmet Kural Hande Erçel
Spor Aytaç Kara Gökhan Gönül Volkan Demirel Mostafa Mohamed Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aracın motor kısmına giren kedi çıkartılamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 12:15:47. #1.15#

title