Aracın motor bölümünden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındılar - Haberler

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Aracın motor bölümünden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındılar

Demirören Haber Ajansı - Hüsnü Ümit Avcı - Güncel
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Aracın motor bölümünden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındılar

SİVAS'ta, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilin motor bölümünde, havalandırma yerine gizlenen 102 gram metamfetamin ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı.

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilin motor bölümünde, havalandırma yerine gizlenen 102 gram metamfetamin ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı.

Sivas Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şarkışla ilçesine bağlı Yeniyapan köyü yakınında uygulama yaparken, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Narkotik köpek ile araçta arama yapıldı. Köpek, aracın motor kısmına tepki verdi. Ekiplerin yaptığı detaylı aramada, motorun havalandırma bölümüne gizlenen 102 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki H.D. (33), O.K. (26) ve H.Y.Ö. (24) gözaltına alınırken, haklarında işlem başlatıldı.


Aracın motor bölümünden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındılar

Aracın motor bölümünden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındılar

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel

Metamfetamin, Jandarma, Köpek, Sivas, Güncel, Haberler

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