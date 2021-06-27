Aracın küle dönmesini vatandaşlar engelledi
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Aracın küle dönmesini vatandaşlar engelledi

Aracın küle dönmesini vatandaşlar engelledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motor kısmından dumanlar yükselen aracın küle dönmesini vatandaşlar engelledi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motor kısmından dumanlar yükselen aracın küle dönmesini vatandaşlar engelledi.

Edinilen bilgiye göre, Yağcılar Mahallesi'nde seyir halinde olan 54 EH 987 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark ederek aracı durduran sürücünün yardımında çevredeki vatandaşlar koştu. Ellerinde yangın tüpleri ile aracın kaputuna müdahale eden vatandaşlar olası bir facianın önüne geçerek, aracı küle dönmekten kurtardı. O anlar ise, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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