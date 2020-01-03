Aracın kaputunu kırıp 40 saniyede akü çaldılar

03.01.2020 09:53 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:58

Konya'da aracını park eden bir kişiyi takip eden iki şüpheli, aracın kaputunu kırarak açtıktan sonra aküyü çaldı. Bu anlar güvenlik kamerasınca anbean görüntülenirken, araç sahibi, "Baba akü yok' izlediğimiz Türk filmindeki sahne gerçek oldu, sonucunda biz rezil olduk" dedi.



Olay, 27 Aralık Cuma günü saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Uluırmak Saka Mahallesi Kardeşler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki işlerini hallettikten sonra aracını apartmanın otopark kısmına park eden H.Y. evine çıktı. Gece saatlerinde çocuğu rahatsızlanan H.Y, aracını çalıştırmak için aşağıya indiğinde aracını çalıştıramadı. Otomobilin marşına elektrik gelmediğini fark eden H.Y., aracının kaputunun açık olduğunu fark ederek motor bölümündeki arızayı tespit etmek istedi ancak aracın aküsünün olmadığını fark edince rahatsızlanan çocuğunu arkadaşının aracı ile hastaneye götürerek tedavi ettirdi. Hastane dönüşü aparmanın altında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen H.Y., iki kişinin araçla olay yerine gelerek aracın kaputunu açtıklarını ve 40 saniyede aküyü çaldıklarını gördü. Görüntüleri inceleyen araç sahibi H.Y. durumu polis ekiplerine bildirdi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. İş yeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki şahsın beyaz bir araçla sokağa gelerek aracın kaputunun kilidini kırarak aküyü söküp olay yerinden geldikleri araçla ayrıldıkları görülüyor.



"Hakkımı sonuna kadar arayacağım"



Aracından akü çalınan H.Y., "Olay günü aracımla çarşıdan geldim ve aracımı park ederek eve çıktım. Daha sonra saat 18.00 sıralarında iki kişi araçla gelip aracımın kaputunu zorlayarak akümü çalıp götürmüşler. İkisinden de davacıyım, sonuna kadar hakkımı arayacağım. Daha sonra pazar günü saat 05.00 sıralarında çocuğum rahatsızlandı aracımın başına geldiğimde akümün çalındığını fark ettim ve haliyle beni rezil ettiler. Vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olmasını istiyorum. Böyle araçla uğraşan kişileri polise ihbar etsinler memur arkadaşlar da gelip sorsunlar. Son olarak da gülme komşuna gelir başına, 'Baba akü yok' izlediğimiz Türk filmi gerçek oldu sonunda ise biz rezil olduk" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA