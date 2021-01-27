Aracın jantlarına gizlenen 14 kilo eroini 'Rexo' buldu
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Aracın jantlarına gizlenen 14 kilo eroini 'Rexo' buldu

27.01.2021 09:18 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:23
Aracın jantlarına gizlenen 14 kilo eroini 'Rexo' buldu

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta norkatik köpek 'Rexo' ile yapılan aramada, jantlara gizlenen 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta norkatik köpek 'Rexo' ile yapılan aramada, jantlara gizlenen 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesindeki uygulama noktasında kontroller yaptı. Denetimde şüphe üzerine durdurulan araçta arama gerçekleştirildi. Narkotik köpek 'Rexo' ile yapılan aramada, aracın jantlarına gizlenen 14 kilo 410 gram eroin ele geçirilirken, C.T. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen C.T.'nin işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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