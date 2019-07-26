Aracın içinde kilitli kalan çocukları polis kurtardı

ABD'de aşırı sıcakta arabanın içinde kilitli kalan çocuklar, polisin camı kırmasıyla kurtuldu. O anlar polisin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Perkins Township kasabasında meydana geldi. Anne ve iki çocuğu alışveriş yapmak için bir alışveriş merkezine geldi. Arabasını alışveriş merkezinin otoparkına park eden anne, aracından indi ve arka koltuktaki iki çocuğunu da araçtan indirmek istedi. Ancak, arka kapıya yönelen anne kapıyı açamayınca anahtarın aracın içinde kaldığını fark etti. Kapıların otomatik kilitlenmesi nedeniyle çocuklarını araçtan indiremeyen anne, havanın da aşırı sıcak olması nedeniyle panik yaşadı, alışveriş merkezi çalışanlarından yardım istedi. Çalışanlar levyeyle camı kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine, anne hemen polisi aradı ve olay yerine polis geldi. Copla arabanın ön camını kırarak arabaya giren polis sayesinde çocuklar kurtuldu. Aşırı sıcaktan kötü etkilenen çocuklar, kliması açık olan polis aracına binerek serinledi.

Kaynak: DHA