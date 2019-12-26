Aracın hoparlör bölümünden çıkan uyuşturucuya 1 tutuklama
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Aracın hoparlör bölümünden çıkan uyuşturucuya 1 tutuklama

ÇANAKKALE'de düzenlenen operasyonda hafif ticari aracın hoparlör bölümüne gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

26.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:09
Aracın hoparlör bölümünden çıkan uyuşturucuya 1 tutuklama

ÇANAKKALE'de düzenlenen operasyonda hafif ticari aracın hoparlör bölümüne gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yılbaşı öncesi Gelibolu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği Şila ile yapılan aramada, kabinli hoparlör içinde 1 kilo 4 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 223,69 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutulanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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