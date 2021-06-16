Aracın her şeyi sahte çıktı

Afyonkarahisar'da durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde aracın motosiklet olarak tescillendiği ve şase numarasının ise başka bir araca ait olduğunun tespit edilmesi üzerine araç trafikten men edildi.

Afyonkarahisar'da durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde aracın motosiklet olarak tescillendiği ve şase numarasının ise başka bir araca ait olduğunun tespit edilmesi üzerine araç trafikten men edildi.

İlginç olay, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde trafik kontrolü yaparken durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan inceleme ve sorgulamasında aracın motosiklet olarak tescilli olduğu, şase numarası ile plakanın uyuşmadığı, şase numarasının ise başka marka ve modelde bir araca ait olduğu tespit edildi. Aracın hurdaya ayrılarak trafikten men edildiği belirlendi. Araç sürücüsü Ç.Y.'nin ifadesi alınarak araç üzerinde bulunan plakalar incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı