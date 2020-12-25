Aracın çarptığı yavru köpeği zabıta sahiplendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta bir taksinin çarptığı yavru köpeği sahiplendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli'nin Balatçık Mahallesinde geçen hafta bir taksinin çarptığı yavru köpeği sahiplendi. Çiğli'deki Hayvan Hastanesinde tedavisi tamamlanan ve adı "Zabit" olarak değiştirilen yavru köpek, sıcak bir yuvaya kavuştu. Zabit, bundan sonra Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın Gürçeşme'deki yerleşkesinde yaşayacak.

Köpeği sahiplenen ekipten Zabıta Memuru Semih Doğan, sokak hayvanlarının trafik kazası geçirdiği olaylarla karşı karşıya kalındığında vatandaşların Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Kurtarma ekibine haber vermesini istedi. Doğan, "Araç sürücülerinden ricamız, bu tür bir durumlarla karşı karşıya kaldıklarında olay yerini terk etmeyerek bu birimimizle irtibata geçsinler. Sokak hayvanları bizim can dostlarımız. Onları en yakın veteriner hekimlerine götürmeleri çok önemli" dedi.

Sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı

Zabıta Memuru Soner Sezer de özellikle tatil bölgelerinde birçok kişinin tatili tamamlayıp evlerine dönerken kedi veya köpekleri sokaklara bıraktığını, bunun hayvanlar açısından çok zor bir durum olduğunu belirtti. Yurttaşlara sokak hayvanlarını sahiplenmeleri için çağrıda bulunan Sezer, "Biz sokakta bir saat kaldığımız zaman üşüyoruz. Tıpkı bizim gibi onlar da sokakta kaldığında üşüyor, acıkıyor. Hislerini dile getiremiyorlar. Bizim onlara sahip çıkmamız lazım" diye konuştu. Sokak hayvanlarına işkence yapıldığını, öldürüldüğünü de anımsatan Soner Sezer, "Bunlar gerçekten çok korkunç şeyler. Hayvanlara eziyet etmeyelim. Onları koruyalım" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı