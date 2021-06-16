Aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
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Aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşında karşıya geçmeye çalışan 81 yaşındaki Kemal Temiş'e, H.E. idaresindeki 44 ABL 250 plakalı hafif ticari araç çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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