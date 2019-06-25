Aracın çarptığı yaralı kurt tedavi altına alındı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan kurt tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre olay, gece 21.30 sıralarında Şeytan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Muradiye istikametinden Çaldıran'a doğru giden bir araç, önüne çıkan 3 kurttan birine çarptı. Ayağı kırıldığı tespit edilen kurt, bölgeye gelen itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesi sonucu uyutuldu. Muradiye Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner tarafından kontrol edilen yaralı kurt, Van Hayvan Hastanesine gönderildi.

Kaynak: İHA