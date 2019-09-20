Aracın çarptığı yaban domuzu telef oldu

Aracın çarptığı yaban domuzu telef oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aracın çarptığı yaban domuzu telef oldu.

20.09.2019 12:58
Aracın çarptığı yaban domuzu telef oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aracın çarptığı yaban domuzu telef oldu.


Olay, bu sabah Çınar ilçesi baraj yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, aniden yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Yaban domuzu, çarpmanın etkisi ile yola savrulup telef oldu.


Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından fark edilen yaban domuzu, yol kenarına bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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