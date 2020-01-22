Aracın çarptığı vaşak telef oldu
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Aracın çarptığı vaşak telef oldu

Kahramanmaraş'ta nesli tükenmekte olan ve kırmızı listede yer alan bir vaşak, araç çarpması sonrası telef oldu.

22.01.2020 23:07 | Son Güncelleme: 22.01.2020 23:12
Aracın çarptığı vaşak telef oldu

'ta nesli tükenmekte olan ve kırmızı listede yer alan bir vaşak, araç çarpması sonrası telef oldu.


Kahramanmaraş'ın ilçesi Mahallesi'nde vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz halde yatan bir hayvan gördü. Hayvanın nesli tükenmekte olan ve türünün kırmızı listede yer alan vaşak olduğunu öğrenildi.


Kahramanmaraş Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürülen vaşağa bir aracın çarptığı öğrenildi. Tedaviye alınan vaşak, tüm müdahaleye rağmen telef oldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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