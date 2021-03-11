Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
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Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

11.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:32
Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde, aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde, aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesi Aşık Seyrani Mahallesi Develi Kaymakamlığı önünde meydana gelen trafik kazasında 38 TZ 828 plakalı otomobil, kavşakta 38 ACH 796 plakalı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekiplerince Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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