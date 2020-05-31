Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin çarpması sonucunda savrulan motosikletten düşen sürücü tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
31.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:26

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin çarpması sonucunda savrulan motosikletten düşen sürücü tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, 24 Mayıs tarihinde İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan Süleyman Altuntaş (47) idaresindeki 34 VP 4928 plakalı motosiklete plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çarpma sonucunda savrulan motosikletten düşen Süleyman Altuntaş motosikletten düşerek ağır yaralandı. Şahsa çarpan araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Bu sırada bölgede yaşanan bir kavgayı ayıran polis ekipleri, kazayı görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Süleyman Altuntaş Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri tarafından ismi öğrenilemeyen sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Altuntaş'a çarpan şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Altuntaş tedavi gördüğü hastanede 7 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Altuntaş'ın cenazesinin tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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