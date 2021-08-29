Aracın çarptığı köpek telef oldu

Hakkari'de bir aracın çarptığı sokak köpeği tüm müdahaleye rağmen telef oldu.

Hakkari'de bir aracın çarptığı sokak köpeği tüm müdahaleye rağmen telef oldu.

Akşam saatlerinde Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bir aracın çarptığı köpek yere yığıldı. Olayı gören duyarlı vatandaş İhsan Bozdağ, Hakkari Belediyesi veteriner ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Hemen harekete geçen belediye ekipleri, olay yerinde köpeğe ilk müdahaleyi yaparak kliniğe getirdi. Kırılan ayakları alçıya alınarak tedavi altına alınan ve iç kanaması bulunan köpek sabah saatlerinde telef oldu.

Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca karayolunda bu tür vakaların sürekli meydana geldiğini belirten veteriner hekimler, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyararak, çarptıkları hayvanları ise olay yerinde bırakıp kaçmaları yerine kendilerine bildirilmesini istediler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı