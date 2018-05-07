Aracın Çarptığı Köpeğin Telef Olması Güvenlik Kamerasında

Sivas'ta öğrenci servis minibüsünün çarptığı sokak köpeği telef oldu.

Seyrantepe Mahallesi Fidanlık Caddesi'nde, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen öğrenci servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine çarptı.

Vatandaşlarca veterinere götürülen köpek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün köpeğe çarpması, bir vatandaşın yaralı köpeği kucağına alması ve hayvana çarpan aracın olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Hayvansever vatandaşın kucağında taşıdığı köpeği veterinere götürmek için otomobile bindirmesinin de yer aldığı görüntülerde, köpeğin bir örtüye sarılı şekilde telef olarak iş yerine dönmesi de bulunuyor.

Görüntülerin son bölümünde ise hayvansever vatandaşın büyük üzüntü yaşaması, köpeği gömmek için bir araca koyarak götürmesi de yer alıyor.

İl dışında bulunan iş yeri sahibi Caner Könülşök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan çok etkilenen kuzeninin yaşadıklarının kendisini de çok duygulandırdığını söyledi.

İş yerinin çevresinde çok sayıda köpeğe ve kediye yiyecek vererek beslediklerini belirten Könülşök, "Bizi en çok etkileyen olay ise bu hayvana çarpan sürücünün durmayarak kaçması olmuştur. Doğayı ve hayvanları seven insanlarız. Yüreğinde merhamet duygusu olan kim olsa bizim yaptıklarımızı yapardı. Kuzenim hala olayın üzüntüsünü yaşıyor." diye konuştu.